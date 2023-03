Turismo made in Lucca Pronti alla prova del ponte pasquale “Indicatori ottimi“

LUCCA

Lucca piace. Tanto. Con il sole e con gli eventi addirittura di più. L’assessore al turismo, Remo Santini, dal primo giorno del suo insediamento impegnato nell’azzerare la bassa stagione puntando appunto sul sempiterno sole degli eventi, raccoglie frutti già maturi.

“Il nostro ambito turistico, che vede Lucca capofila, e abbraccia i comuni di Capannori, Montecarlo, Altopascio, Porcari, Villa Basilica, è quello che nel 2022 è cresciuto percentualmente più di tutti gli altri in Toscana in termini di presenze – sottolinea –. In pratica è l’unico ambito della Toscana nord ovest ad aver superato i livelli del 2019 con un ottimo 2.3 per cento. Non può che essere motivo di grande soddisfazione: il mantra dell’abbattimento bassa stagione funziona, ci stimola a proseguire“.

Qual è la formula vincente?

“Abbiamo fin da subito aggredito il periodo di bassa stagione calando un tris che resterà in calendario. Prima abbiamo varato il sigillo LMN, Lucca magico Natale, lanciando per la prima volta una proposta in grande stile per le festività. Poi il Carnevale, che solo nel giorno clou della sfilata sulle Mura ha portato in città dalle 15 alle 20mila presenze. Poi Lucca Gustosa che ha fatto da calamita. Un tris che ha attirato presenze fisiche in città e prenotazioni alberghiere. Il successo di queste manifestazioni ci porta a annunciare fin da subito che saranno ripetute“.

Ma ora che la stagione è quella propizia ai flussi, gli eventi tireranno il freno?

“Certo che no. A maggio l’assessore Mia Pisano varerà il Lucca Historiae Fest. Ad aprile avremo Lucca Classica, poi Dance meeting, il Summer Festival, e poi sulle Mura tornerà “E Lucean le stelle“, a seguire il Settembre Lucchese. Senza dimenticare gli appuntamenti dietro l’angolo, Collezionando al Polo Fiere e VerdeMura. Accanto alle novità confermiamo anche gli eventi della tradizione“.

Tra le novità c’è stato però anche il rialzo della tassa di soggiorno. Prevedete contraccolpi?

“No, francamente non ci sono segnali di questo tipo. Abbiamo riadeguato le tariffe che erano ferme dal 2018, anche perchè sservono risorse per interventi importanti“.

Quali?

“Ad esempio la revisione della segnaletica turistica, il miglioramento dei servizi parcheggi per i bus turistici. Una serie di misure che serviranno a rendere più moderna l’offerta turistica“.

Che riscontro avete sui flussi per Pasqua?

“La parte del leone, come sempre, la farà il meteo. Gli indicatori sono buoni, già da qualche settimana stiamo pubblicizzando i pacchetti turistici“.

Novità in vista?

“Su accelerazione del sindaco Pardini la grande novità è che entro l’estate le Mura per la prima volta avranno un proprio punto di attrazione al Castello di Porta San Donato“.

C’era la casa della Memoria e della Pace, su questo fatto è decollata la polemica

“Le associazioni potranno usufruire dei locali dell’ex circoscrizione 1, come annunciato. Sulle Mura era importante far sorgere un nuovo punto di accoglienza turistica che valorizzi le Mura stesse“.

Laura Sartini