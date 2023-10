Turismo, arriva il finanziamento. Servizi per una mobilità sostenibile

Ciliegina sulla torta dell’ultimo convegno promosso a Castiglione di Garfagnana sul turismo sostenibile, visto in base a valori ambientali e storici del territorio, l’arrivo di un finanziamento ad hoc. Sono oltre 50mila euro, infatti, le risorse per la valorizzazione dell’ambito montano, nell’ottica di offrire sempre più servizi ai turisti, ai visitatori occasionali e anche a molti cittadini della Valle, destinate alla realizzazione di un’area-parcheggio di interscambio per la mobilità sostenibile, nella frazione di Casone di Profecchia.

Siamo a 1.314 metri di altitudine, in un territorio che ospita la nota stazione sciistica in inverno e si trasforma nel periodo estivo in luogo ideale per escursioni nel verde, richiamo per un turismo dalle diverse tipologie, compreso quello dei giovanissimi che imparano a conoscere l’ambito già con la scuola e con le settimane bianche in arrivo dagli Istituti di tutta la Toscana e oltre.

Il progetto fa parte del programma “Siti naturali Unesco per il Clima“ del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e questo riconoscimento porta 4 milioni di euro a 80 comuni sui temi della sostenibilità, in particolare a quelli che realizzeranno aree di sosta per promuovere la sharing mobility nel territorio della Riserva di Biosfera Appennino Tosco Emiliano.

La sharing mobility, più semplicemente condivisione della mobilità, rientra nell’ambito dell’economia della condivisione e tratta il fenomeno in base al quale i trasferimenti da un luogo a un altro avvengono attraverso mezzi e veicoli in comune. Questi gli interventi che verranno realizzati, partendo dall’installazione di 2 colonnine di ricarica elettrica attraverso la realizzazione di stalli dedicati e opportuna segnaletica, seguita dalla collocazione di altre 2 colonnine di ricarica elettrica per le biciclette. In contemporanea sarà realizzata la linea elettrica di alimentazione delle colonnine con posa di tubazione interrata e allacciamenti elettrici da colonnine a quadro, oltre a un impianto di illuminazione e di videosorveglianza del parcheggio stesso.

Nuova pavimentazione e collocazione di un’area attrezzata con due set di panche e tavoli per l’accoglienza, arricchita da elementi identificativi della Riserva della Biosfera, con informazioni relative alle possibilità di fruizione che il contesto dell’area di interscambio offre ai visitatori.

Fiorella Corti