Turismo a cavallo, in arrivo una serie di incontri

L’Ufficio di Ambito Garfagnana Valle del Serchio porta a conoscenza che la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, nell’ambito del progetto di promozione e costruzione dell’offerta turistica legato all’equiturismo o turismo a cavallo, che sta portando avanti in collaborazione con la rete di imprese Final Furlong, organizza una serie di incontri con le imprese e gli stakeholders del territorio per conoscere e approfondire questo segmento turistico. Gli incontri, volti a illustrare lo scenario ed i trend del mercato turistico del cavallo, le opportunità per le imprese, i finanziamenti a disposizione e case history di successo, avranno luogo nei territori delle province di Massa Carrara, Lucca e Pisa, fino al 1 marzo. Per l’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio l’appuntamento si terrà giovedì 29 febbraio dalle ore 10 alle 13 presso la sede dell’Unione Comuni Garfagnana, in via Vittorio Emanuele 9, Castelnuovo di Garfagnana.

Per ulteriori informazioni, contattare gli organizzatori presso Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest; Servizio Turismo e valorizzazione delle filiere ; Ufficio Turismo, Beni culturali e Macc - sede di Lucca, Tel. 0583 976660.

Dino Magistrelli