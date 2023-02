Tumore al seno, troppi disagi al San Luca

“Oggi vogliamo raccontare del trattamento ‘speciale‘ riservato alle pazienti affette da tumore al seno all’ospedale San Luca”.

Una nuova denuncia sulla cattiva sanità lucchese arriva dai Comitati e rigurda, appunta, le donne alle prese con patologie oncologiche.

"E’ importante sottolineare – spiega il comitato sanità Lucca – che nella nostra città si trova un’equipe di professionisti di alto livello per quanto concerne appunto la diagnosi e la cura del carcinoma della mammella. Il problema non sta quindi nella mancanza di professionalità e competenza degli operatori del settore, ma nella famigerata costruzione del nuovo ospedale, gestito, è bene ricordarlo con una logica di project financing che si trova l’incredibile problema".

Il Comitato ricorda quindi che una paziente affetta da un tumore al seno vive, tra il ricovero e l’intervento vero e proprio, "una disfunzione organizzativa che non solo non tutela psicologicamente la donna, ma nemmeno lontanamente la protegge da un punto di vista prettamente sanitario".

Nel dettaglio, "la paziente affetta da un tipo particolare di carcinoma, peraltro molto frequente, dopo aver eseguito il tampone covid, si reca al san Luca in attesa che le venga asportato il tessuto malato. In quella sede vengono eseguiti una serie di esami fastidiosi e dolenti per individuare con precisione millimetrica la zona da togliere in sede chirurgica. L’ultima di queste procedure viene eseguita a Campo di Marte presso l’ambulatorio mammografico perché il macchinario specifico è sempre stato in quella sede e quindi la paziente si trova obbligata ad essere trasportata dal San Luca a Campo di Marte. Terminata tutta la procedura ritorna al San Luca e rimane in attesa dell’intervento in day hospital".

I Comitati si domandano perciò: "Come mai tutta la radiologia si trovi al San Luca sia per gli esami ambulatoriali che in regime di ricovero e la mammografia no? Quali sono i costi che questa organizzazione irrazionale comporta? Il servizio di trasporto in ambulanza di chi è a carico? Perché viene eseguito il tampone covid se poi la paziente esce dall’ospedale e in un auto che trasporta altri malati va in un altro ambulatorio? Il monoblocco del San Luca doveva rappresentare un superamento di spese e inefficienze e invece molte funzioni fondamentali fanno riferimento al vecchio Campo di Marte".