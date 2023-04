Tuffo nella storia Il nuovo romanzo di Genovese

di Paolo Pacini

Un appassionante viaggio nel tempo, nell’Europa del Seicento, sulle orme di un lucchese, Michele Sacelli, che ama l’avventura e riesce miracolosamente a sfuggire alla falce della morte, prima fra tutte quella portata a Lucca dalla peste del 1629. Sono solo alcuni degli ingredienti del romanzo “La Torre delle polveri“ di Renato Genovese, edito da Maria Pacini Fazzi, che sarà presentato domani alle 17,30 a cura di Paola Bianchi nell’auditorium della Fondazione BML in piazza San Martino.

Genovese, perché questo tuffo nella storia del Seicento a partira da Praga, la città d’oro?

"Sono un grande appassionato di storia, leggevo riviste storiche fin da piccolo e mi affascina molto questo periodo dell’Europa del Seicento, queste città. Qui proseguo il mio viaggio delle “Città labirinto“ iniziato con il romanzo “Anno Domini 1630“, anche se questo secondo romanzo ha vita propria. Non occorre aver letto il primo per seguire le vicende".

C’è molta fantasia, a tratti un profumo di fiaba, ma il tessuto storico è ricostruito molto minuziosamente...

"Sì, gli avvenimenti importanti del romanzo sono reali o realistici, come del resto alcuni grandi personaggi chiave alla Wallenstein. Tutto documentato. Poi c’è una storia minore, di sviluppo della trama e dei miei personaggi che è di fantasia. E’ un libro di avventura, sostanzialmente".

La lunghissima esperienza nel mondo del fumetto, ricordiamo che è stato direttore di Lucca Comics & Games dal 1996 al 2016, ha un qualche ruolo qui?

"Direi proprio di no. Quella è stata una bellissima esperienza, ma la considero sostanzialmente conclusa. Le mie passioni di base restano la musica, la storia e la letteratura".

A chi è rivolto questo romanzo?

"Credo che in definitiva possa essere interessante per un’ampia fascia di lettori, non solo per chi ama la storia. Non si richiedono conoscenze particolari. Se conosci questo periodo storico te lo raffiguri meglio, certo, ma altrimenti ci si può far trasportare dalle vicende dei personaggi. C’è anche un po’ di Lucca, perché il protagonista, Michele Sacelli, è lucchese".

Ci sono anche eventi un po’... particolari.

"Diciamo che c’è anche un elemento soprannaturale nel romanzo. Il protagonista ha infatti instaurato una sorta di duello a distanza con la morte, anche se lui non ne è consapevole. In pratica è sopravvissuto alla peste del 16291630 che colpì anche Lucca e da lì partono le sue avventure. Michele deve andare a consegnare un “ex voto“ alla chiesa della Santa Croce di Lucca a Napoli. Per un motivo o per l’altro si trova in situazioni in cui scampa sempre alla morte. La morte è indifferente e non guarda in faccia a nessuno, ma in questo caso è come disorientata dal non riuscire a prendersi la vita di Michele, come se ci fossero altre forze superiori che lo proteggono".

Il tempo, la morte... Il viaggio e l’avventura sono sempre anche una scoperta di se stessi.

"C’è dietro anche un percorso personale. Il fatto di partire da Napoli e venire a Lucca, due città che amo, per esempio. Oppure Praga, altra città che conosco benissimo e adoro. Il personaggio da parte sua segue poi un autonomo percorso di crescita e trasformazione, incontra molte figure negative, ma anche positive, come una famiglia ideale, quella che avrebbe sempre voluto. Scopre molto di sé, ad esempio prende coscienza della propria omosessualità, sia pure tenendola nascosta".

Ci sarà un terzo romanzo?

"Chissà? Il finale della “Torre delle polveri“ resta aperto, con personaggi proiettati verso un futuro comune. Ci penserò...".