Tuffo nella storia Gli argenti di Palazzo Mansi

Un appuntamento da non perdere è quello in programma per oggi a Palazzo Mansi, in via Galli Tassi n.43. L’occasione è la conferenza e la visita guidata al percorso museale dedicate a “Gli argenti di Palazzo Mansi“ grazie alla professoressa Antonella Capitanio dell’Università di Pisa. L’evento in programma per questo pomeriggio alle ore 18 è organizzato dal Club Soroptimist di Lucca e aperto a tutti.

"Il prezioso, unico patrimonio degli argenti conservati al Museo di Palazzo Mansi verrà illustrato da una studiosa del settore, la professoressa Antonella Capitanio, autrice di prestigiose pubblicazioni sugli orafi e argentieri lucchesi - si legge in una nota - . L’evento si propone di continuare a dare un giusto rilievo ai tesori di Lucca, inserirli in un contesto più vasto come testimoni di una tradizione ricca di storia e cultura. E’ un percorso di riscoperta, identificazione, tutela e valorizzazione dell’arte orafa in generale, il recupero della memoria di un patrimonio per dare testimonianza di un certo gusto e particolari scelte dell’aristocrazia lucchese tra Settecento e Ottocento, come lo splendido centrotavola di Salvatore Strambi, databile 1766, acquistato nel 2008 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dato in comodato a Palazzo Mansi".

"La professoressa Antonella Capitanio - aggiunge la nota - illustrerà anche uno straordinario, autentico manoscritto, “Inventario degli argenti di casa Mansi“, da lei recuperato in una libreria antiquaria e poi generosamente donato al Museo, redatto tra i 1778 e il 1793 in cui vengono elencati raffinati oggetti d’uso, conservati in “armadi“, come la caffettiera “a tre Grilli“, centinaia di stoviglie, bacili e boccali. Sono tutti oggetti, insieme a elementi di arredo, volti a esibire uno status symbol della famiglia Mansi che documenta, come più volte sottolineato, una posizione di grande rilievo che va al di là dei confini di Lucca. L’evento, ideato e promosso dal Club Soroptimist di Lucca, si propone di tener vivo l’interesse per questo patrimonio anche per le generazioni più giovani e inserire sempre più Lucca e il suo territorio in una storia artistica e culturale di prima importanza".