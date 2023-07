Maria Grazia Infantino con il brano “Flowers Miley Cyrus“; Chiara Ammoscato con il brano “Le donne sono un’altra cosa”; Cecilia Rabuschja con “Coraline” dei Maneskin; sono loro ad aggiudicarsi la vittoria della Prima Edizione della Gara Canora Tuca Tuca Village. La serata, egregiamente presentata da Debora Zollo coadiuvata dal fonico Vincenzo Di Napoli, ha inoltre visto la partecipazione di ospiti come il tenore Roberto Russo e la cantante Mirella Mura. Gli organizzatori, e in modo particolare Ivana Tarantino, si dichiarano soddisfatti per l’inaspettato successo riscosso dall’evento che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico.