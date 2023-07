Truffe con falsi addetti del Consorzio di bonifica “Segnalate alle autorità“

Si sono presentati alla porta di casa fingendosi tecnici del Consorzio di bonifica, chiedendo di farsi consegnare in contanti la quota di avvisi di pagamento scaduti che in realtà non sono mai esistiti. A segnalarlo agli uffici dell’Ente una cittadina residente a Ripafratta che, per fortuna, non è caduta nel tranello. Purtroppo i tentativi di truffa non finiscono qui: nel Comune di Lucca, infatti, una coppia di anziani ha trovato vicino la propria abitazione una comunicazione con avviso di pagamento contraffatto. Sulla carta intestata della lettera - dove veniva richiesto il pagamento di una cospicua somma di denaro - erano infatti riportati un vecchio logo e una indicazione errata della denominazione consortile. Anche in questo caso la coppia - insospettita dal contenuto della lettera - ha segnalato tutto agli uffici dell’Ente.