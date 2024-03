Truffato dai presunti acquirenti per mille euro

Nonostante il continuo lavoro di sensibilizzazione e di informazione verso i cittadini, continuano le truffe online sui più noti siti di vendita e scambio. Stavolta a cascare nel raggiro è stato un 35enne di Lucca. I fatti risalgono al novembre scorso, quando il ragazzo aveva deciso di mettere in vendita su un noto portale in tavolo in legno. Una volta pubblicato l’annuncio è iniziata la truffa. Il lucchese è stato contatato da un trentenne residente a Latina, che inizialmente si era detto interessato all’acquisto. Il giovane, grazie ad una serie di artifizi e fregature ha convinto il lucchese a farsi ricaricare il conto corrente per oltre mille euro. Solo dopo aver ricevuto la cifra avrebbe potuto pagare il tavolo, restituendo anche il denaro. Accortosi della truffa, il lucchese ha denunciato il trentenne, che ora è indagato.