Truffa del falso carabiniere, la 91enne se ne accorge e lo fa arrestare

Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 6 marzo 2024 – Ancora un tentativo di truffa con il metodo del ‘falso carabiniere’, ma a sventarla, stavolta, ci ha pensato proprio la vittima, una 91enne residente a Castelnuovo Garfagnana.

I militari della locale compagnia hanno quindi arrestato un 51enne residente a Napoli. L'uomo aveva tentato il colpo 'del falso carabiniere e del falso avvocato’ che contatta persone, anziane e deboli, facendo credere che un figlio o un parente ha provocato un brutto incidente e chiede soldi per poter pagare la cauzione. Stavolta la somma pattuita sarebbe stata di 1.000 euro, più un controvalore di circa 2.500 euro in monili d'oro che la donna aveva già preparato per la consegna al truffatore che però è stato fermato in tempo e arrestato.

La vittima si è ricordata una recente campagna che metteva in guardia gli anziani e aveva chiesto consiglio a dei vicini proprio mentre stava arrivando il truffatore. L'uomo, resosi conto che la donna non era sola, è scappato con un'auto che è stata subito segnalata ai carabinieri e che è stata rintracciata poco dopo.