Truffa dello specchietto Presi dai carabinieri: graffi con i gessetti

Truffa dello specchietto: ci riprovano, ma ieri gli è andata male. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due persone, un 22enne ed un 40enne, entrambi residenti a Noto e gravati da precedenti specifici. Alle 9 circa di lunedì una signora 53enne segnalava alla Centrale Operativa dell’Arma che pochi istanti prima, a San Marco, mentre era alla guida della propria macchina, sentiva un forte rumore e che da lì a poco, veniva avvicinata da due individui a bordo di un’autovettura di colore bianco (poi risultata una Fiat Punto), che le contestavano di averli urtati nella fiancata, e le richiedevano un risarcimento. Quando lei ha detto di chiamare il marito i due si sono dati alla fuga. Intercettati in viale Europa, a bordo dell’auto avevano dei gessetti per simulare i graffi sulle carrozzerie delle auto.