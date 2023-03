Subisce truffa delle arance, dona tutto alla mensa solidale

Alcuni degli agrumi donati

Segromigno in Monte, 15 marzo 2023 – Una disavventura trasformata in un gesto di solidarietà. Una persona vittima della cosiddetta truffa delle arance le ha regalate, quelle buone, alla Mensa della Solidarietà di Segromigno Monte. E’ accaduto nel capannorese dove una persona è stata affiancata dal classico individuo che finge di conoscerti e che ti vuole regalare a tutti i costi le cassette e che per la maggior parte delle volte è anche di scarsa qualità. Una fregatura si è trasformata in un gesto che fa bene alla comunità. Siamo a Capannori.

«Una sera una persona si è avvicinata a quello che poi è diventato il nostro benefattore - raccontano gli esponenti della Mensa della Solidarietà - è andata in scena la solita rappresentazione. Il malvivente ha utilizzato un nome di fantasia sostenendo di aver lavorato insieme alla vittima. Succede a tutti di incontrare una persona che non riconosciamo subito, ma per non fare brutta figura fingiamo spudoratamente di ricordare. In pochi attimi l’uomo si è trovato all’interno dell’auto diversi chilogrammi di agrumi, mele e quant’altro. Il truffatore ha chiesto un contributo. Così l’altro ha aperto il portafogli e ha estratto una banconota come ringraziamento. Ed è già andata bene perché a Marlia il truffatore è diventato anche ladro, sottraendo il portamonete al malcapitato di turno. Almeno stavolta non è andata così. Solo dopo che il sedicente “amico“ se ne era andato, a freddo, ha realizzato di essere stato appena imbrogliato".

«La disavventura , però, gli ha insegnato qualcosa e ha pensato bene di trasformare questa brutta esperienza in un gesto di altruismo, donando alla Mensa della Solidarietà di Segromigno in Monte la parte ancora commestibile di quanto pagato. Siamo davvero dispiaciuti per quanto accaduto - concludono - , ma ringraziamo di cuore il nostro benefattore per aver trovato un risvolto positivo alla vicenda. Così la frutta ancora buona potrà sfamare qualcuno". Episodio simile tempo fa anche nel parcheggio dello stadio di Altopascio, ma la vittima in quel caso mise in fuga il malintenzionato.