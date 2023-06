Truffano anziana e scappano in A1: fermati e denunciati due ventenni

Lucca, 26 giugno 2023 – L’ennesimo tentativo di truffa a una donna anziana, vedova, stavolta sventato dal pronto intervento delle forze dell’ordine.

Numerosi gioielli in oro, frutto di una truffa ad un’anziana vedova avvenuta solo poche ore prima a Lucca, sono stati fortunatamente recuperati dalla polizia stradale di Battifolle che ha anche denunciato per ricettazione due ventenni italiani.

Secondo quanto spiegato in una nota della questura, gli agenti hanno ricevuto dal centro operativo di Firenze della polizia stradale la segnalazione della truffa alla donna, raggirata con il solito stratagemma della minaccia che il figlio sarebbe andato in galera se non avesse pagato una persona che di lì a poco si sarebbe presentata a casa a ritirare i soldi e tutti gli oggetti preziosi.

Un sadico raggiro, che fa leva sui sentimenti di persone anziane, il più delle volte rimaste sole, che è stato usato sempre più volte negli ultimi mesi, e ha già mietuto varie vittime in tutta Italia.

Fortunatamente il raggiro è stato prontamente scoperto dal figlio dell’anziana tornato a casa poco dopo. Una volta accortosi di cosa fosse successo alla madre, l’uomo ha dato prontamente l’allarme alla polizia, spiegando la situazione e la truffa subita.

Immaginando che i presunti malviventi fossero scappati utilizzando l’A1, gli agenti si sono messi sulle loro tracce e dopo circa 2 ore dal colpo una pattuglia ha intercettato una Fiat 500X con a bordo 2 persone. I due hanno tentato di scappare alle forze dell’ordine, senza però successo, finendo solo per peggiorare la situazione. Il conducente, anziché fermarsi all’alt, avrebbe accelerato mentre il passeggero avrebbe fatto cadere dal finestrino un pacchetto, contenente tutti i gioielli della signora.

I poliziotti sono riusciti a fermare l’auto stringendola al guardrail e successivamente hanno recuperato il pacchetto lanciato in corsa: all’interno c’erano 65 monili, in oro giallo e bianco, costituiti perlopiù da orecchini e spille di alto artigianato, gli oggetti che la signora aveva consegnato ai malfattori.

I due a boro dell’auto, incensurati, sono stati denunciati per ricettazione, la loro auto sequestrata, e i monili restituiti all’anziana donna. Visto che anche l’auto è stata sequestrata, i due hanno dovuto chiamare il Taxi per tornarsene a casa in attesa del processo che sarà celebrato nei loro confronti.

Iacopo Nathan