Trovato ubriaco al bar Si scusa con i carabinieri

Si intensificano i controlli sulle strade da parte dei carabinieri, soprattutto durante il weekend. Un centinaio le auto controllate nel fine settimana dai militari di Castelnuovo di Garfagnana: decine le infrazioni rilevate e 4 conducenti segnalati con altrettante patenti ritirate. Di questi, tre perché trovati alla guida in stato di ebbrezza e uno perché aveva con sé dell’hashish. Singolare, inoltre, il caso che ha riguardato il cliente di un bar nei pressi di Camporgiano, colto in stato di manifesta ubriachezza dal comandante della locale Stazione. Nonostante qualche intemperanza e grazie al buon senso del militare, per lui è scattata solo una sanzione amministrativa che punisce lo stato di alterazione da sostanze alcoliche in luogo pubblico. Di singolare, appunto, c’è che l’uomo, evidentemente sentitosi in colpa, il giorno dopo si è presentato volontariamente in caserma per scusarsi di quanto accaduto. Una bella stretta di mano ha così sugellato il passaggio dalla manifesta ubriachezza al manifesto ravvedimento.