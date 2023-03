Trovati resti di un’antica costruzione e i lavori si... "piantano" subito

Partiti i lavori e subito i primi intoppi. Nella mattinata di ieri, gli operai comunali hanno iniziato, con l’ausilio di un’archeologa, gli scavi in piazza Napoleone necessari per la messa a dimora di tre nuovi platani, in sostituzione delle piante abbattute ormai molti anni fa perché malate e non ancora sostituite. Ai primi colpi di ruspa in uno dei tre punti prescelti (il lato della piazza è quello est nei pressi dell’hotel Grand Universe) è però emerso un rudere di una costruzione risalente ad alcuni secoli fa e il punto per la messa a dimora andrà inevitabilmente ricalibrato. E’ andata meglio nel secondo e terzo punto dove, a parte alcuni tombini con cavi elettrici che hanno complicato lo scavo, non è emerso altro. Ci sarà però da ridefinire il luogo preciso per la messa a dimora delle tre piante, sempre che lo spazio lo consenta e non si debba limitare la piantumazione a due, anche in considerazione degli apparati radicali ancora presenti delle piante abbattute in passato.

Gli alberi scelti dal Comune appartengono a una selezione maggiormente resistente al cancro colorato del platano che ha colpito numerosi esemplari sia della piazza che sulle Mura. Le piante, che sono già di una certa dimensione (circa 50 centimetri di circonferenza) sono state donate da sei club locali dei Lions della zona di Lucca e la piantumazione è prevista per lunedì prossimo. Nella stessa giornata, verranno piantati anche 8 bagolari – Celtis australis – sulla cortina delle Mura urbane fra la piattaforma San Frediano e il Baluardo Santa Croce donati dalla Toscotec spa.

Fabrizio Vincenti