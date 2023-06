Trovata morta in casa dal marito, aveva 45 anni

È stata trovata in casa, priva di vita, dal compagno. Il corpo ormai esanime di una donna di 45 anni, coperto in volto da un sacchetto di plastica. Nessun biglietto, nessun messaggio che potesse dare qualche risposta. Ma per gli inquirenti l’ipotesi più forte, fin da subito, è stata quella del suicidio. Per il momento, però, non escludono niente ed è per questo che il pm di turno, chiamato sul posto, ha disposto, anche come atto dovuto, l’autopsia, utile a sciogliere qualsiasi eventuale dubbio.

Al momento, quindi, non c’è nessun indagato, ma il corpo rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La donna, nata nel ’78 appunto, lucchese di adozione, viveva in città da tanti anni. Da un po’ di tempo combatteva con le conseguenze di una grave malattia che l’aveva segnata così giovane. Stava cercando di riprendersi, non senza difficoltà, con il supporto costante del compagno. Era conosciuta da tutti nel quartiere, tant’è che ieri mattina, alla vista di polizia e ambulanza, in molti si sono allarmati. La preoccupazione ha poi lasciato il posto allo sconforto quando, intorno alle 11, il 118 non ha potuto fare altro che accertarne il decesso e la notizia ha iniziato a circolare. Il marito, conosciuto anche lui in città, ha raccontato ai poliziotti di essere uscito per effettuare alcune commissioni e quando poi è tornato a casa, quella dove vivevano insieme da tempo, lei era già morta.

Tere.Sca.