Trova la casa in fiamme Giovani le salvano il cane

Gesto eroico di alcuni ragazzi, ospiti del centro collettivo di accoglienza di Ponte a Serraglio gestito dalla cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo, che hanno sfidato le fiamme, entrando in un appartamento che andava a fuoco per salvare un cane. Il fatto è accaduto giovedì verso mezzanotte ed è stata la padrona di casa, che, rientrando, ha visto il fumo fuoriuscire dalle finestre del proprio appartamento dove si trovava il suo adorato cane. In un attimo, udite le disperate grida di aiuto della signora, una ventina di ragazzi subito sono scesi in strada dal loro stabile situato in via Vittorio Emanuele, proprio di fronte all’appartamento dove si sviluppava il rogo, a prestare soccorso, inoltrandosi tra fiamme per mettere in salvo l’amico a quattro zampe. Il gruppo di ragazzi, coordinati da Basiru Choi, dipendente della cooperativa ed abitante, ospite anch’esso nel loro stesso stabile hanno dato prova di prontezza e coraggio, rimboccandosi immediatamente le maniche per cercare di salvare il salvabile in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Per prima cosa si sono sincerati delle condizioni della signora, poi si sono adoperati per cercare dei bidoni da riempire con dell’acqua direttamente attinta dal sottostante torrente Lima.

A catena, hanno gettato l’acqua sulle fiamme, tamponando – nei limiti del possibile - l’incendio e si sono inoltre serviti di tre estintori forniti dalla cooperativa. Nel frattempo i Carabinieri, giunti sul posto, hanno allertato i Vigili del Fuoco e fatto evacuare i vicini del quartiere per ragioni di sicurezza. Fortunatamente, la signora stava bene, anche se angosciata per la sorte del cane. Così, muniti di una torcia, Basiru e gli altri ragazzi hanno varcato la porta di casa, indossando abiti bagnati e a manica lunga. Prima hanno avuto la prontezza di chiudere il gas alimentato dalle bombole, poi hanno finalmente tratto in salvo l’animale, ritrovato impaurito, nascosto in un angolo dell’appartamento.Sul posto poi i vigili del Fuoco hanno concluso l’intervento di spegnimento . Un finale a lieto fine con la signora che si è prodigata nei ringraziamenti verso gli ospiti i quali hanno dimostrato, ancora una volta, la volontà di collaborare per integrarsi al meglio con il tessuto sociale.

Marco Nicoli