Trova il ladro in casa e lo mette in fuga

Persona anziana sorprende il ladro che scappa passandogli accanto, abitazioni violate mentre i proprietari erano intenti a godersi le vacanze, colpi con bottini ingenti costituiti da oggetti in oro. Notevole lavoro per i carabinieri negli ultimi giorni. In via della Ville, tra Lammari e Marlia, un pensionato è stato svegliato nel cuore della notte da rumori che provenivano dall’interno della sua casa. Erano circa le quattro del mattino. In questo caso è stato provvidenziale che l’anziano si sia alzato perché ha scongiurato il furto. Il proprietario ha girato nelle stanze per capire cosa stesse accadendo e si è ritrovato di fronte un individuo che è fuggito sfiorandolo. Malgrado la paura la vittima ha chiamato i carabinieri che hanno eseguito un primo sopralluogo. A quanto sembra non è stato trafugato alcunché. Al contrario di quanto successo, invece, in via di Casale, sempre nel capannorese. I padroni di casa erano usciti a cena e, come avviene durante il periodo estivo, avevano lasciato una finestra socchiusa per far entrare aria. Purtroppo gli autori del blitz hanno utilizzato proprio quel pertugio per penetrare all’interno della villetta e ripulirla dei gioielli e delle suppellettili del metallo più prezioso.

Monili ed altro in oro volatilizzati, per una refurtiva che deve essere ancora quantificata ma che appare di valore significativo. A Marlia, infine, in via Pelago, forzata una porta sul retro di un appartamento: i padroni erano in vacanza e forse i ladri questo lo sapevano. Anche in questa circostanza il bottino, in oro, è da quantificare con una stima precisa. Su tutti questi blitz stanno svolgendo indagini, anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere, i carabinieri.

Massimo Stefanini