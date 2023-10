"Troppo traffico: servono passaggi pedonali rialzati e controlli"

"Il traffico, compreso quello pesante che converge sulla frazione altopascese di Badia Pozzeveri, è un problema che non può essere sottovalutato". Ad affermarlo il consigliere comunale di minoranza Valerio Biagini. "Ho presentato - spiega l’esponente di Fratelli d’Italia - una mozione per sollecitare un intervento rapido da parte dell’amministrazione comunale. Il traffico pesante che interessa la via Francesca Romea è diventato per molti giustificazione dell’utilizzo di via Catalani e delle vie che collegano Badia Pozzeveri con la Bientinese. Risolvere questa situazione è necessario per tutelare la sicurezza di coloro che vivono in quelle strade".

"Il pericolo infatti non viene solo dall’inquinamento in continuo aumento, ma soprattutto la velocità con la quale molti mezzi attraversano la frazione. E’ di primaria importanza intervenire con l’installazione di passaggi pedonali rialzati che siano un deterrente per chi decide di non rispettare i limiti di velocità. Ricordiamo - conclude Biagini - che parliamo di strade in cui sono presenti anche le scuole con conseguente attraversamento da parte anche di bambini. Ma non solo, è necessario che si intensifichino i controlli da parte della polizia municipale".

M.S.