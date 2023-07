"Troppo poco per il cimitero Servono più interventi"

"Furti di fiori, lumini ed altro, con le telecamere che non funzionano". Ad affermarlo i gruppi di opposizione ad Altopascio: Maurizio Marchetti, Valerio Biagini, Fabio Orlandi, Luca Bianchi, Francesco Fagni, Simone Marconi. "Con la solita tecnica si annunciavano telecamere, custode fisso nelle ore diurne. Ma era il solito spot elettorale. Gli occhi elettronici sono solo all’ingresso ma sembra che non funzionino. Un sopralluogo fatto nei giorni scorsi ha infatti evidenziato la presenza di rifiuti all’interno del parcheggio del cimitero di Altopascio. Per quanto riguarda questo aspetto, si deve dire che il giorno dopo era stato tutto ripulito. Restano, però, senza soluzione gli altri problemi. Delle richieste effettuate nel dibattito, dopo aver presentato l’interrogazione, alcuni interventi sono stati effettuati".