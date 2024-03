“Troppi rischi per il fiume. Poca ghiaia, troppo verde“

Il Serchio e i tagli “sbagliati“ alla vegetazione. Dopo l’intervento di Sisto Dati, portavoce dei cacciatori, ci scrive il signor Paolo Vannucchi di Ponte San Pietro. “Durante gli eventi metereologici l’acqua scende molto più velocemente di un tempo dalle montagne e rallenta bruscamente arrivando in pianura. Rallenta perché il suo alveo è stato invaso da una fitta vegetazione di alberi, canneti e una quantità di piante inverosimile che, nei decenni d’incuria e inquinamento si è moltiplicata in modo esponenziale. Tale vegetazione ha trattenuto e formato, nel tempo, depositi di limo di notevole altezza. Mi pare evidente che una situazione simile aggravi il pericolo di esondazioni. I tecnici motivano la presenza della vegetazione con l’esigenza di rallentare la corrente, che troppo veloce, può erodere sponde e ponti“. “Negli anni Sessanta nel tratto della nostra piana – aggiunge –, si è permesso di asportare notevoli quantitativi di ghiaia dal fiume, tanto da mettere davvero in pericolo le fondazioni dei ponti. Anche nel 2012 ne fu tolta dal fiume una notevole quantità e si sapeva sicuramente che era sbagliato. Ora ci troviamo con un fiume dove la ghiaia è quasi sparita sostituita da vaste dune di terra presto invasa da piante. Sono nato vicino al fiume, ho vissuto con dolore il cambiamento radicale e oggi mi preoccupo dei rischi“.