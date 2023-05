"Troppi pazienti violenti nei reparti in attesa di un ricovero in una Rems"

Il dibattito quindi continua, dicevamo, sul tema della psichiatria, sull’intero sistema sanitario di gestione e di cura dei pazienti, quindi sulle lacune che evidentemente il sistema possiede. E continua anche a livello politico, fondamentale per un’eventuale revisione dell’intera macchina. "Serve maggiore attenzione per la sicurezza negli ospedali e più posti nelle Rems, mancano personale e mezzi idonei. Non si può parlare di insicurezza degli operatori soltanto quando si verificano gravi episodi di cronaca - dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità, dopo l’aggressione avvenuta all’ospedale San Luca di Lucca dove un infermiere è stato picchiato da due pazienti nel reparto di psichiatria.

"Uno dei pazienti era in attesa di collocazione in una Rems, e infatti gli attuali posti letto in queste strutture non soddisfano il fabbisogno territoriale - sottolineano i due esponenti - Ci sono tante persone condannate a scontare una pena che non possono essere messe in carcere perché psichiatricamente fragili ma che, a causa della mancanza di posti nelle Rems, rimangono a carico degli psichiatri e delle famiglie". In Toscana ce ne sono due di queste strutture: una a Volterra e una ad Empoli. La prima, aperta nel 2015, conta una ventina di posti, la seconda è stata inaugurata nel 2020 con 9 posti e dopo due anni ha visto un piano di ampliamento per arrivare a ospitarne sempre 20.

"Sono 70 in lista d’attesa nelle Rems toscane -sottolineano Fantozzi e Petrucci- Ci sono troppi pazienti violenti che dovrebbero essere gestiti in residenze apposite ma che stazionano nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, luogo inadeguato per gestire pazienti violenti. Quindi, massima vicinanza all’infermiere aggredito a Lucca ma servono azioni concrete da parte della Regione per garantire la sicurezza negli ospedali, in particolare nei reparti più a rischio come Pronto soccorso e servizi psichiatrici. Non possiamo accettare che si facciano audit, riunioni e poi tutto torni uguale a prima".