Troppi camion a Cava Batano. Sale la protesta

Europa Verde-Verdi e Partito Socialista Italiano dell’ex Circoscrizione 5 Oltreserchio denunciano l’esasperazione degli abitanti delle frazioni di Balbano, Castiglioncello, Nozzano e di tutto l’Oltreserchio a seguito del continuo passaggio di enormi camion che trasportano materiali alla cava Batano di Balbano. Già nel marzo 2021 gli abitanti sottoscrissero una petizione popolare di protesta che fu mandata al sindaco Tambellini e segnalarono alla Procura la situazione. “Purtroppo, questa iniziativa autonoma dei cittadini non ha avuto seguito da parte dell’amministrazione. Per quanto ci riguarda , come PSI e Europa Verde-Verdi – così Luca Fidia Pardini e Gabriele Martinelli – , confermiamo il pieno appoggio agli abitanti dell’Oltreserchio per tutte le iniziative che possono essere intraprese“.