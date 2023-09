Trofeo Alice Benvenuti. E la run non competitiva finalizzata al Meyer

Tornano gli appuntamenti sportivi a sostegno solidale della Fondazione Alice Benvenuti, che preserva la memoria di Alice, scomparsa per un male incurabile cinque anni fa, e da allora particolarmente attiva nell’aiutare le famiglie con figli in cura oncologica al Meyer. Il primo degli appuntamenti sarà domenica 17 settembre al Palasport di Borgo a Buggiano, con il secondo Memorial di pallavolo “Il Sorriso di Alice”. Sabato 7 ottobre, invece, sarà la volta dell’Alice Run, con partenza alle 15 dalla sede della Fondazione Alice Benvenuti, via Pesciatina, 467 a Camigliano. Corsa di 3, 6, 9 chilometri.