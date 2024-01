Trionfo storico per la Paolini. Adesso contro Tatjana Maria

Un piccolo fatto storico. Per la prima volta Jasmine Paolini approda al secondo turno degli Open d’Australia e dalla prossima settimana potrebbe salir al numero 27 delle classifiche mondiali, suo best ranking assoluto. La tennista di Bagni di Lucca ha superato 6-4 6-3 la russa Diana Shnaider e va avanti in uno Slam che le aveva sempre detto No al primo round. Il successo della campionessa lucchese è stato nitido. Adesso, al secondo turno, si troverà di fronte la tedesca Tatjana Maria, numero 42 WTA che ha superato la colombiana Camila Osorio.

M.S.