Trionfo per Zanzottera a Milano

Dopo il buon esordio nell’internazionale cross del Campaccio, il giovane Marco Zanzottera del Gp Parco Alpi Apuane team Ecoverde Cetilar si è confermato specialista sui prati vincendo a Cesano Maderno di Milano per distacco la prima prova del Circuito "Cross per tutti". Zanzottera ha chiuso i 6 km del percorso, reso impegnativo per la pioggia, in 19’40“. A Caserana di Pistoia, lo squadrone biancoverde del presidente Graziano Poli si è imposto, invece, nella classifica a squadre con vittoria di spessore nella XXV edizione della Cronocaserana, gara a cronometro di 5,2 km su strada, che ha visto per il Parco l’esordio nella categoria F60 per Maricica Lucaci e meritato podio per Fabrizio Santi negli M70.

A Seregno nella prima prova del Campionato brianzolo di cross è rientrato alle competizioni Rocco Pezzuto che ha chiuso i 6 km in 21’03“ al 15° posto di categoria assoluta.