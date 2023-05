“Tributo a Renato Zero“ Offerte all’associazione “I Miciottoli“

Un evento singolare si svolgerà domani sabato 20 maggio alle ore 21 presso il teatro parrocchiale di Vicopelago. Singolare perché il ricavato (su offerta libera) andrà interamente a scopo benefico alla associazione “I Miciottoli“ e alle volontarie che tutti i giorni impiegano il loro tempo e denaro per il recupero e la salvaguardia dei randagi.

Il cantante lucchese Roberto Borelli, conosciuto per la sua inconfondibile voce, si esibirà in un tributo a Renato Zero. Borelli insieme a Giovanna Vellutini Lia Stefani e Sabrina Cini ha ideato e organizzato questo speciale spettacolo. In definitiva una serata in musica dove non potete mancare... con la presentazione di Giovanna Vellutini attrice di vernacolo che allieterà il pubblico con qualche sketch. Insomma un appuntamento che si preannuncia piacevole, divertente e anche solidale.