Trentacinque balestrieri al tiro per il quinto Palio delle Contrade

Dalla competizione di balestra antica da banco allo spettacolo dei tamburini, in costumi storici curati minuziosamente da esperti del settore. Si rinnova il tradizionale appuntamento primaverile con il Palio delle Contrade, torneo organizzato dalle Contrade San Paolino giunto quest’anno alla sua quinta edizione, che vedrà sfidarsi in costume storico 35 balestrieri delle quattro contrade lucchesi nella cornice delle mura urbane, davanti alla Casermetta San Paolino.

Un vero e proprio spettacolo in abito medievale accompagnato dall’esibizione di tamburini e figuranti, capace ogni anno di attrarre a Lucca in tantissimi, fra cittadini e turisti anche stranieri. Durante la mattina di domenica 21 maggio a partire dalle 9.30, i balestrieri delle quattro contrade che si sfideranno nel Palio si troveranno davanti alla sede dell’associazione, la Casermetta San Paolino, per i tiri di prova in rotella su bersaglio e il sorteggio dell’ordine di tiro della competizione pomeridiana. A seguire, la seconda delle cinque gare sociali che le Contrade San Paolino svolgono durante l’anno all’interno della propria associazione, per ottenere una classifica generale in vista del Campionato Italiano di Balestra che si terrà a Pisa il 16 e 17 settembre, cui parteciperanno i primi 16 balestrieri delle Contrade San Paolino.

Al via, nel pomeriggio alle 16, al Palio delle Contrade. La gara sarà aperta dalla consueta lettura del bando, preceduta da un corteggio con l’esibizione dei tamburini che sarà riproposto anche a conclusione della competizione per intrattenere il pubblico durante il conteggio dei punti. I 35 balestrieri delle quattro contrade alle 16 si sfideranno quindi in abito storico in un confronto individuale al corniolo. “Il nostro obiettivo – spiega il presidente delle Contrade San Paolino, Giovanni Barsanti - è promuovere lo studio del patrimonio storico e culturale del nostro territorio“.