Tremila posti di lavoro ma uno su due non troverà candidati

Sono 6.910 i lavoratori richiesti dalle imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa a marzo 2023: +30% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. Quasi una assunzione su tre riguarda giovani fino a 29 anni (+42% rispetto a marzo 2022) con i giovani informatici particolarmente richiesti a Lucca. Continua a crescere la domanda di lavoratori da parte delle imprese lucchesi, che per il mese di marzo 2023 hanno programmato 3.050 entrate, un valore in aumento del +36% rispetto a un anno fa quando la domanda di lavoro era stata di 2.240 unità. Identico incremento in termini percentuali anche per le assunzioni previste nell’intero trimestre marzo-maggio 2023, pari a 10.710 unità per 2.840 entrate in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Questo è ciò che emerge dall’indagine su base provinciale realizzata da Unioncamere con Anpal.