Tre volontari all’Elba contro gli incendi

C’erano anche tre volontari, con un mezzo della Protezione Civile, della Misericordia di Montecarlo all’Elba, nei giorni scorsi, per dare una mano a domare il vasto incendio che ha colpito l’isola e che ha minacciato alcune abitazioni e diverse strutture ricettive.

Jury Zaza, Andrea Allegretto e Federico Di Nardo, sono partiti con il traghetto della Moby di notte e hanno lavorato per arginare il rogo, definito "interfaccia", perché ha colpito sia il bosco sia le attività e i fabbricati. Sono rientrati ieri, stanchi ma felici di aver fornito un prezioso contributo.

L‘Arciconfraternita spesso, come in questa occasione, viene chiamata per casi simili, essendo convenzionata con la Regione.

Si è trattato di un lavoro notevole. Il rogo è divampato alimentato dal vento, tra i territori di Rio Marina e Porto Azzurro.

E’ stato evacuato, per precauzione, il camping Village Canapai che si trova su un’area collinare vicino a Ortano. Così anche per alcune abitazioni. Per fortuna non si sono registrati feriti. La strada provinciale per Rio è stata chiusa e la circolazione deviata per un paio di giorni sulla strada del Volterraio.

Come hanno spiegato gli esperti dalla sala della Protezione Civile regionale, il fuoco si è sviluppato in un’area boschiva in località San Felo. La Misericordia montecarlese è sempre stata presente sulle calamità: dal terremoto in Iran a quelli di casa nostra, Amatrice in primis. Ha contribuito ad esportare il modello dell’associazione di volontariato in Albania, dove era in pratica sconosciuto.

Ma.Ste.