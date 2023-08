"Tre turni di lavoro nell’arco di 24 ore"

"In merito al cantiere del cavalcavia di viale Europa – afferma in una nota

l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – desidero far presente ai cittadini che i lavori procedono nel modo più serrato possibile e per questo sono organizzati su tre turni nelle 24 ore giornaliere, uno la mattina, uno il pomeriggio e uno notturno. Tutto questo per riuscire a realizzare nel più breve tempo possibile gli importanti lavori di restauro e consolidamento della struttura datata 1962".

"Siamo coscienti degli inevitabili disagi di un’interruzione che durerà due settimane, ma abbiamo organizzato tutto proprio per riuscire a contenere il più possibile la chiusura nell’unico periodo dell’anno possibile. Stessa filosofia abbiamo adottato per le asfaltature sulla circonvallazione e su viale Europa: tutti questi lavori avverranno in notturna per evitare ingorghi diurni. Per quanto riguarda il bypass alla chiesa di San Concordio aperto ieri abbiamo seguito costantemente la situazione e regolato meglio il semaforo che permette il senso unico alternato".