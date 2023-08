Tre tirocinanti per il Comune

Il Comune di Borgo a Mozzano cerca tirocinanti. Sono tre, infatti, i tirocini extracurriculari attivati dall’amministrazione borghigiana: due posti per il settore del servizio alla persona e assetto del territorio e uno per il servizio gestione del territorio. Per presentare la domanda c’è tempo fino alle 11 di sabato 9 settembre. I candidati devono essere residenti o domiciliati in Toscana e iscritti ad un Centro per l’impiego toscano, avere un’età compresa tra 18 e 59 anni ed essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente presenti sul territorio italino. Ciascun tirocinio avrà la durata di tre mesi, per un totale di 30 ore settimanali, e si svolgerà presso gli uffici del Comune.

È previsto un rimborso spese mensile di 500 euro lordi. I tirocinanti affiancheranno i dipendenti comunali nella gestione delle attività di collaborazione con gli uffici, nell’accoglienza dei cittadini, nel supporto delle attività amministrative e di comunicazione dell’ente. Chi si occuperà del servizio gestione del territorio, invece, gestirà le aree verdi, piccoli interventi di manutenzione stradale e collaborerà con l’allestimento di eventi istituzionali, insieme ai dipendenti comunali. Il bando e il modulo sono scaricabili al sito del Comune di Borgo a Mozzano all’indirizzo www.comune.borgoamozzano.lucca.itnotizie.php?id=1688.

La domanda può essere inviata anche con posta elettronica certificata (esclusivamente da un’altra casella di posta elettronica certificata) all’indirizzo [email protected]: nell’oggetto delle mail dovrà essere specificato “Domanda di partecipazione alla selezione per l’attivazione di tirocini”.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0583.820426.