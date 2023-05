“Tre sfalci dell’erba” Il sindaco ribatte alle opposizioni su ambiente e strade

"La fretta è una cattiva consigliera, dice il proverbio. Ed anche stavolta i gruppi di minoranza - nella fretta di voler attaccare a testa bassa l’amministrazione, facendo riferimento ad una pagina sul sito del Comune non aggiornata dall’aprile 2016 - non si sono accorti che abbiamo già programmato tre tagli, a partire come sempre (già da prima che il governo della città passasse a noi) per motivi tecnici dal mese di maggio".

Questa la risposta tagliente del sindaco Mario Pardini dopo che il Pd, lamentando la mancata manutenzione delle periferie, si era chiesto perché gli sfalci dell’erba, così come risultava dal sito comunale, erano passati da tre a due l’anno. Il sito però, era fermo dal 2016, secondo quanto dichiarato dal sindaco, e dunque da quando era al governo cittadino il centrosinistra. Pardini trova comunque motivo di compiacimento nel fatto che dall’opposizione sia arrivata una sollecitazione su un tema concreto e non idelogico.

"Dopo mesi di polemiche basate unicamente su temi ideologici - effetto dello spostamento del Pd dal centrosinistra all’estrema sinistra -, finalmente – scrive il sindaco – la minoranza d’opposizione torna con i piedi per terra e leggiamo sui giornali una critica nel merito a questioni concrete, ossia lo sfalcio dell’erba nelle frazioni. Il primo cittadino ribadisce comunque l’attenzione massima per le periferie, al punto da aver voluto un assessorato specifico oltre al fatto che lo stesso Pardini è ogni settimana sul territorio sia nei quartieri che nelle frazioni.

"La macchina comunale è già in moto come da programma per almeno tre sfalciamenti dell’erba su tutto il territorio – aggiunge – nella prospettiva di implementare ulteriori interventi, perché bisogna sempre puntare a migliorare. Penso anche alle asfaltature, dove il miglioramento è semplice, visto che l’ex assessore ai lavori pubblici della giunta Tambellini se ne è ricordato solo in campagna elettorale. Noi invece abbiamo già triplicato il piano degli investimenti, passando dai 500 mila euro della vecchia amministrazione ad un milione e mezzo. Fatti, non parole. Questo è il cambiamento".