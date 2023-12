Tre pannelli per il Maestro in “Mammalucca“

Il grande compositore è sempre più in mezzo a noi, in ogni veste. Dal prezioso cimelio della maschera funebre ora visitabile al Museo di Celle, ai tre pannelli dedicati a Puccini e alle vicende di cui è stato ed è (spesso “suo malgrado”) protagonista, ospitati nella mostra “Mammalucca“ di Alessandro Sesti, nell’antica Armeria di Palazzo Ducale.

Un omaggio ironico, ma con l’eleganza tipica del tratto di Sesti che in questa sua personale ha inteso raccontare in vignetta gli ultimi 40 anni della storia di Lucca. Puccini e la sua musica si ritagliano dunque uno spazio vitale tutto loro, in più è rappresentato il Summer Festival, ma anche, sempre di estrema attualità, i nodi del traffico, le questioni vecchie e nuove della politica locale, le polemiche del momento e le vicende della Lucchese. Una spruzzatina di “pepe“ che non guasta mai nelle 300 tavole esposte, selezionate tra le oltre 4000 prodotte da Sesti dal 1982 a oggi. Nella carrellata dei volti tratteggiati da Sesti, storico vignettista de La Nazione, troviamo otto sindaci, da Favilla a Pardini; nove presidenti di Provincia, da Bicocchi a Menesini; tanti assessori e i vari direttori del Teatro del Giglio. Ma ci sono anche i dirigenti della Asl, gli allenatori e i giocatori della lucchese e i protagonisti del vivace mondo musicale della città, con tre pannelli dedicati in particolare a Giacomo Puccini e alle vicende di cui è stato ed è (spesso “suo malgrado”) protagonista.

Una sezione è dedicata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, figura di primo piano negli ultimi 20 anni della vita della città, e una alla chiesa locale. La mostra resterà aperta fino al 7 gennaio, resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, a ingresso libero. L’esposizione è realizzata grazie al Comune di Lucca (tramite il bando ViviLucca) e la Provincia di Lucca.