Tre milioni e mezzo per terminare i cantieri Fondazione Crl, dove andranno i contributi

Scuole, musei, palazzi e altri edifici, molti di quali di grande importanza culturale e storica. Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca arrivano oltre 3.5 milioni di euro per dare nuove prospettive a cantieri che rischiavano di non vedere una fine a causa della ‘stangata’ del caro-materiali di cui tanto si parla. Sono stati resi noti i risultati del Bando “Opere pubbliche” ideato dalla Fondazione stessa proprio a seguito di un lavoro di ascolto del territorio e in particolare delle amministrazioni che avevano evidenziato questa priorità. 23 contributi, molti dei quali decisamente ingenti, che, come di consueto, portano risorse indispensabili ai quattro angoli della provincia, consentendo di fatto l’ultimazione di altrettante opere di pubblica utilità. Nella Piana si va dall’ampliamento del complesso scolastico “Orsi – La Pira” a Porcari alla costruzione, integrando fondi Pnrr, di una nuova scuola di infanzia e primaria a Camigliano. Numerosi contributi arrivano nella Valle del Serchio. A Barga, Minucciano, Coreglia, Castelnuovo, Piazza al Serchio e altri ancora. Anche qui scuole, beni culturali, impianti sportivi e lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico, finanche una frana.