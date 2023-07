Tre giorni di sciopero ai caselli della Salt “Il contratto è scaduto“

I lavoratori Salt da agosto 2022 scioperano per il rinnovo del contratto integrativo, scaduto ormai da quasi tre anni. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla Cisal scrivono per annunciare altri tre giorni di sciopero di tutti i caselli Salt, dalle 10 di venerdì 14 luglio fino alle 22 di domenica 16 luglio. Durante lo sciopero le piste automatiche utilizzeranno la modalità “automatismi”, non essendo presidiate, mentre le piste manuali rimarranno aperte in transito libero; gli utenti telepass che usciranno da tali piste vedranno azzerarsi la loro precedente entrata al momento della nuova entrata in autostrada.