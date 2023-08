Tre giorni di Lucca Historiae Fest Le Mura raccontano duemila anni

Ogni baluardo proporrà un evento in nome della storia lucchese. Rimandato da maggio a causa del meteo, Lucca Historiae Fest si posiziona nel primo fine settimana di agosto, dal 4 al 6. E abbraccia l’intero anello delle Mura con eventi che inizieranno alle 10 del mattino per terminare alle 21. “E’ una manifestazione a cui teniamo in modo particolare – ha sottolineato il sindaco Mario Pardini nella conferenza stampa di presentazione – perchè, attraverso eventi rievocativi di qualità, divulga e valorizza la nostra storia e le nostre radici“.

L’assessore Mia Pisano ha tenuto a ringraziare gli uffici e le associazioni che saranno protagoniste (non solo lucchesi) “per questo bel viaggio nella nostra cultura, che ci rende profondamente fieri“. Per l’assessore Remo Santini Lucca Historiae Fest è un evento “cucito su misura per il tipo di turismo che questa amministrazione vuole rilanciare: esprime qualità coinvolgendo l’intero monumento simbolo, le Mura“. Per Lorenzo Del Barga, consigliere delegato, “sarà una bella occasione per raccontare duemila anni di Lucca, con rappresentazioni rievocative nache virtuali“. Il festival sarà strutturato in tre grandi sezioni: l’attrazione principale consisterà nell’Orologio del Tempo, la ricostruzione storica multi-epoca che racconterà gli oltre 2000 anni della storia di Lucca attraverso un percorso multimediale sviluppato su nove baluardi. Vi sarà poi una parte dedicata agli eventi che avrà il suo fulcro in un’intera zona dedicata all’intrattenimento e agli spettacoli sul baluardo San Frediano e sugli spalti adiacenti, dove per due giorni si svolgeranno esibizioni degli sbandieratori, duelli equestri e maneschi, attività didattiche storiche e ricostruzione di vari accampamenti.

La Casa del Boia sarà la sede di un ciclo di conferenze sulla storia cittadina mentre il Caffè delle Mura rivivrà con una rievocazione della Belle Epoque. Completeranno il quadro degli eventi le danze storiche, un torneo tra i balestrieri e uno spettacolo dei campanari lucchesi. Tra gli spazi espositivi l’evoluzione degli armamenti nei secoli sarà raccontata alle casermette San Martino e San Pietro, mentre una parte della Casa del Boia sarà dedicata alle miniature e un’altra alle principali case editrici di testi storici, alla casermetta San Regolo sarà allestita una mostra sui monumenti ai Caduti della Grande Guerra.