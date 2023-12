Tre giorni di iniziative. E c’è anche Babbo Natale

CASTELNUOVO

Dopo le due giornate di apertura nella scorsa settimana, la casa di Babbo Natale e il suo laboratorio riapriranno i battenti da oggi, venerdì 8 a domenica 10 dicembre con una serie di eventi proposti dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca&Massa Carrara. Nella nuova sede di piazza Luigi Carli, adiacente a via Farini, Babbo Natale, nella sua casetta in legno, allestita dagli Autieri Garfagnana, è pronto ad accogliere grandi e piccini, mentre il laboratorio sarà attivo dalle 15.30 in poi.

Oggi, Samanta e le sue elfe creeranno alcuni addobbi da poter mettere all’albero di Natale. Domani sarà protagonista l’associazione Smaskerando con una serie di giochi che qualificheranno i migliori aiutanti di Babbo Natale trasformandoli in perfetti elfi. Attivo anche un truccabimbo natalizio per far entrare i bambini ancora di più nella parte. Domenica, alle 16, per chiudere questi tre giorni di shopping, il consueto appuntamento natalizio con il Mago Zazza. Il villaggio di Babbo Natale tornerà attivo nel prossimo fine settimana, il 16 e 17 dicembre e ancora il 23 per l’ultimo saluto al popolare nonno pronto per distribuire regali in tutto il mondo. Prosegue anche il gioco di Natale degli scontrini con oltre 110 premi in palio da ben 46 attività commerciali diverse associate a Compriamo a Castelnuovo. Il grosso impegno organizzativo è quello di cercare di fare aumentare il numero di acquisti natalizi effettuati nel capoluogo garfagnino.

"Comprare a Castelnuovo - spiegano dall’associazione - è difendere il proprio paese, la sua storia, il suo tessuto sociale. La chiusura di un negozio in paese significa togliere un mattone alla storia secolare di Castelnuovo". Allettanti i 110 premi messi in palio per l’occasione: da un microscopio di precisione a una televisione, da una spesa alimentare dal valore di 70 euro a borse, portafogli, accessori vari, cesti alimentari e buoni sconti nei vari negozi. Gli acquisti sono validi a partire da quelli iniziati dal primo dicembre.

Come partecipare? Comprando nelle attività aderenti all’associazione e collezionando cinque scontrini con i quali si potrà richiedere il tagliando per partecipare all’estrazione dei premi nel villaggio di Babbo Natale in piazza Luigi Carli. Anche per il Natale 2023, l’associazione ringrazia i principali sponsor Lucart, Idrotherm, Intersonda, Guidi Gino, Carrefour e tutti gli altri sostenitori coinvolti, le Fondazioni Crl e Bml e la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.

Dino Magistrelli