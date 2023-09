Tre giorni a lezione per il terzo settore con venti esperti

Per parlare delle prospettive del terzo settore nel panorama toscano a nazionale il Centro di Ricerca Maria Eletta Martini (il think tank fondato nel 2019 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dalla Fondazione per la Coesione Sociale) e il Cesvot organizzano aLucca il corso di formazione residenziale “Orizzonti del Terzo settore. Le prospettive della riforma” in programma da oggi a sabato nel Complesso di San Micheletto. Oggi la giornata si apre con i saluti istituzionali del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, dell’amministratore di Cesvot Filippo Toccafondi, del vicepresidente della Fondazione per la Coesione Sociale Tiziano Giuseppe Pieretti, il sindaco Mario Pardini. Le attività saranno presentate dal responsabile scientifico del corso Luca Gori (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa).