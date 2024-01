Tre film sull’orrore Shoah. E la mostra a Villa Bottini

In occasione del Giorno della Memoria l’amministrazione comunale, in collaborazione con il Cineforum Ezechiele 25,17, Lucca Cinema e Fondazione Banca del Monte di Lucca, promuove la proiezione di tre pellicole a tema. Giovedì 25 gennaio alle ore 17.30 presso l’auditorium della Fondazione Banca del Monte in piazza San Martino, ci sarà “La scelta di Sophie” (Sophie’s Choice) di Alan J.Pakula - USA 1982, con Kevin Kleine e Meryl Streep. La “scelta” che condizionerà per sempre la vita della giovane polacca Sophie è la più atroce che possa toccare a una donna: decidere quale dei suoi due figli vivrà. A imporgliela, la crudeltà sadica dei nazisti ad Auschwitz. Tratto dal romanzo dello scrittore statunitense William Styron, il film ha ottenuto 5 candidature e vinto un premio agli Oscar e un premio ai Golden Globes. Sabato 27 gennaio alle ore 20 al Cinema Centrale, sarà la volta di “One Life” di James Hawes - USA 2023, con Anthony Hopkins ed Helena Bonham Carter. La pellicola narra la storia dell’operatore umanitario britannico Nicholas Winton, che ha contribuito a salvare centinaia di bambini dai nazisti alla vigilia della seconda guerra mondiale, grazie all’operazione nota come “Operazione Kindertransport”: alla fine riuscirà a salvarne 669 dai campi di concentramento e verrà denominato come lo “Schindler britannico”.

Infine lunedì 29 gennaio alle ore 21, sempre al Cinema Centrale sarà proiettato il film “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio – Italia 2023, con Alessio di Domenicantonio e Vincenzo Sebastiani. Tratto dal romanzo di Fabrizio Bartolomei, narra la storia di tre ragazzi, Vanda, Italo e Cosimo, che il giorno in cui scompare il loro amico di giochi Riccardo, che è ebreo, decidono di mettersi in marcia per andare a riprenderlo, seguendo la strada ferrata. Le tre proiezioni sono a ingresso libero e gratuito. Informazioni al 347-7377003.

Intanto continua la mostra a Villa Bottini, “I fantasmi di Auschwitz“ a ingresso gratuito. Il progetto è del fotografo Fiorenzo Sernacchioli. Un percorso che inizia nel buio del corridoio che immette in una sala dove sono accatastati barattoli di Ziklon B, a rievocare le camere a gas dove le persone non morivano sparse, ma accatastate le une sulle altre, alla ricerca di aria. Una seconda ricostruzione rievoca invece le deportazioni di massa: un troncone di ferrovia, un catino di zinco, che nei vagoni merci dove venivano ammassate le persone serviva come latrina.