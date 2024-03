Tre appuntamenti con danza, scienza e storia in ricordo di Maria Luisa

Si avvicinano, con l’approssimarsi del 13 marzo data del bicentenario dalla scomparsa della duchessa di Lucca, i tre appuntamenti voluti dalle associazioni “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana APS” e “Lucchesi nel Mondo”, in collaborazione con il Comune di Lucca e la Provincia e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per ricordarne la figura e le passioni. Gli appuntamenti sono dal 16 al 18 marzo 2024 a Palazzo Ducale, sempre alle 17 nella Sala del Trono a ingresso libero.

Danza, scienza e storia sono gli argomenti attraverso i quali verrà ricordata la duchessa di Lucca dal 1817 al 1824. Danze spagnole alla corte di Carlo IV. Il programma prevede l’apertura sabato 16 marzo quando verrà portata in rilievo la figura del compositore lucchese Luigi Boccherini nei rapporti che intrattenne con la Corte di Spagna. Con l’esecuzione delle musiche che venivano suonate alla Corte di Madrid da parte di un quintetto, la musicologa e storica della musica Gabriella Biagi Ravenni, insieme al presidente del Centro Studi Boccherini, Marco Mangani, parlerà del musicista e compositore, mentre Giulia Gorgone, già direttrice del Museo Napoleonico di Roma, curerà un focus sull’ambasciata di Luciano Bonaparte in Spagna.

Evento spettacolare sarà la messa in scena della danza dell’epoca in Spagna, il celebre “Fandango” composto dal Boccherini. In questa occasione i ballerini Romina Pidone e Alessandro Ciardini indosseranno abiti che sono riproduzioni perfette dei modelli originari, preparati da Margarita Martinez, costumista ed organizzatrice di gran balli napoleonici a livello internazionale. Le musiche saranno eseguite da Kevin Mucaj (primo violino), Martselina Davitaya (secondo violino), Khulan Ganzorig (viola), Stefano Aiollo (violoncello), Lorenzo Caponetti (chitarra).