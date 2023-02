Travolto da un’auto sulla Pesciatina, in udienza si discute sulle consulenze tecniche

Ancora in fase istruttoria il processo per omicidio stradale, con rito abbreviato, per la morte di David Agnesi (in foto) 44enne addetto alle pulizie e dipendente della Viping, che la sera del 27 ottobre 2021 morì sulla via Pesciatina, travolto alle spalle da un’Opel Mokka, in un tratto pericoloso. Uno scontro violento che non gli lasciò scampo: la vittima venne scaraventata a terra riportando un trauma cranico fratturativo fatale. Secondo i rilievi della polizia municipale il 44enne stava camminando su una banchina quando è stato investito.

In udienza preliminare si discute sulle consulenze tecniche. Due giorni fa è stato sentito il perito della difesa, secondo cui Agnesi si trovata sulla carreggiata e l’automobilista, all’epoca risultato negativo all’alcol test, non si sarebbe reso conto di niente, se non al momento dell’impatto. Si torna in aula il 13 marzo per sentire il consulente della Procura, fissata per l’8 maggio la discussione.