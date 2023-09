Trasporto scolastico. Non mancano i disagi

C’è anche chi si è dimenticato di iscrivere i figli al servizio del pulmino scolastico. Qualche disagio a Porcari c’è stato per questi primi giorni di scuola sul trasporto. "Certi servizi devono andare oggettivamente a regime - spiegano dal Comune – e uno di questi è lo Scuolabus. Ci sono motivi oggettivi. Il primo è che il servizio di trasporto è studiato e calibrato sugli orari scolastici definitivi e, ad esempio, il tempo prolungato alle elementari non è ancora iniziato e quindi ci saranno, per ora, degli inevitabili ritardi che si rifletteranno sul trasporto alla Media Pea".

"Alcuni ragazzi stanno iniziando solo da stamattina ad usare il pulmino - concludono - e in aggiunta abbiamo poi alcune famiglie che per vari motivi non avevano fatto richiesta dello scuolabus. Servono pazienza e comprensione, il meccanismo è in fase di aggiustamento e lo stiamo seguendo passo passo con l’assessore Eleonora Lamandini".