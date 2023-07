“Trasporto pubblico Tante criticità“

“Ho letto dei risultati di gradimento del trasporto pubblico su gomma in Toscana – fa sapere Giuseppe Nardi, ex presidente di Circoscrizione – . In realtà per il servizio che si svolge sulla Via provinciale per Camaiore crea grosse difficoltà agli utenti, i potenziali utenti hanno grosse difficoltà. In primo luogo gli utenti – sia degli scuolabus che dei mezzi di linea – debbono attenderne l’arrivo sul ciglio della strada alla mercé delle intemperie ma soprattutto a rischio per il passaggio continuo e rasente di automezzi pesanti“.