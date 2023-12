“Trasparenze sugli investimenti all’ospedale di Castelnuovo“

Trasparenza sugli investimenti nell’ospedale di Castelnuovo auspicata dal vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Toscana Vittorio Fantozzi e dei circoli FdI Mediavalle-Garfagnana, i quali chiedono se i 6 milioni di euro annunciati nei giorni scorsi, sono sempre quelli del precedente investimento o sono nuovi. "Nei giorni scorsi- scrivono- siamo rimasti colpiti dalla notizia dei due lotti da oltre sei milioni di euro per l’ospedale di Castelnuovo, in particolare per l’adeguamento sismico e la riorganizzazione funzionale. Nello scorso agosto, incontrando la direttrice Maria Letizia Casani, avevamo fatto notare che il nuovo Pronto soccorso era già previsto nel vecchio fondo di 6 milioni. Non ci venne, né allora né in seguito, data risposta".

"Naturalmente siamo contenti di tutti gli interventi necessari al migliore funzionamento di un insostituibile presidio ospedaliero, e spesso siamo stati i primi, anche mediante sopralluoghi, a indicarne la necessità. In questo caso chiediamo soltanto, in aggiunta, trasparenza, per capire come sono stati spesi i precedenti sei milioni visto che non ci è giunta risposta, e soprattutto se esiste una strategia che riporti in ospedale il personale occorrente e contribuisca a rassicurare gli animi dei cittadini della Garfagnana".

Dino Magistrelli