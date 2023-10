Tragico schianto in via Romana. Donna indagata per omicidio stradale

Non ai ferma il lutto per Luca Salvadori, investito e travolto da un’auto ieri sera ad Antraccoli. L’uomo, 48 anni, era originario di Pescia, residente ad Altopascio ma da qualche mese abitante nel Capannorese.

Agente di commercio della “Ciodue Italia“ attiva nel settore della sicurezza sul lavoro, ed era salito sulla sua auto, diretto a casa.

Si era fermato davanti al bar di Antraccoli per comprare le sigarette, parcheggiando la propria

auto sull’altro lato della strada. E’ entrato nel bar e quando è uscito, al momento di attraversare, è stato travolto e ucciso sul colpo sulla Romana da una Clio bianca che l’ha centrato con la parte anteriore destra, sbalzandolo in aria e poi trascinandolo parecchio più avanti. Al volante c’era una ragazza, che si è subito fermata, sotto choc, per chiamare i soccorsi. Ma ormai per l’uomo non c’era più nulla da fare, e a nulla sono serviti gli interventi del personale del 118.

La giovane è stata indagata per omicidio stradale e la titolare della indagini, la pm Lucia Rugani, affiderà ad un medico legale l’esame esterno sulla salma che per il momento resta a disposizione dell’autorità giudiziaria all’obitorio del Campo di Marte.

Il magistrato attende anche la relazione della Polizia Municipale di Lucca che ha effettuato dettagliati rilievi sul luogo dell’incidente.

Si dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’impatto e capire per quale motivo la giovane conducente non sia riuscita a frenare in tempo.

Quel tratto della via Romana in prossimità della chiesa di antraccoli di fronte al caffè Fata Mata è piuttosto buio. Il magistrato ha anche disposto il sequestro della Renault Clio e nei prossimi giorni darà il nulla osta per i funerali che ancora devono essere fissati.

