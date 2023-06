Tragico schianto in moto Muore trentacinquenne

Ancora una tragedia della strada in Mugello. Ancora sangue a funestare le giornate di questa estate appena iniziata. Stavolta è accaduto sulla Sp 39 che da Galliano sale verso Panna e Santa Lucia, per confluire nella Statale 65 del Passo della Futa. La tragedia si è consumata ieri mattina intorno alle 10. Luca Mancani, 35enne di Borgo a Buggiano, conosciuto anche nella Piana in quanto dipendente delle Cartiere Carrara, si trovava in sella alla sua potente moto Yamaha e viaggiava insieme a un amico che guidava un’altra moto, risalendo la strada verso Santa Lucia e il Passo della Futa. Improvvisamente è accaduto l’irreparabile: per cause ancora da accertare la moto del 35enne, poche curve dopo lo stabilimento dell’acqua Panna, si è schiantato contro un autoarticolato che stava procedendo in senso contrario.

L’urto è stato violentissimo, e il giovane è rimasto sull’asfalto. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, e sono stati attivati polizia municipale, carabinieri, vigili del fuoco e soccorsi sanitari del 118; che hanno fatto arrivare sul posto anche l’elisoccorso Pegaso. I tentativi di rianimazione dell’uomo, sull’asfalto, strada, sono andati avanti a lungo: i sanitari hanno tentato il tutto per tutto e ha partecipato anche l’equipe medica dell’elisoccorso, nel frattempo atterrato sul posto. Purtroppo, però, i traumi erano troppo importanti, e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso, mentre Pegaso è tristemente ripartito a vuoto.

Toccherà ora alla polizia municipale dell’Unione dei Comuni del Mugello, distretto di Barberino di Mugello, ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. E la delicata ricostruzione dei fatti sarà effettuata anche con l’ausilio di periti, per capire cosa è accaduto alla moto. Il corpo del giovane è stato intanto portato a Medicina legale. Rimane lo sconcerto per quanto accaduto. Sconcerto che, comprensibilmente, ha colpito per primo l’autista del camion, che stava per terminare il suo viaggio verso lo stabilimento.

