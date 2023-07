Tragedia della Luminara, una condanna per omicidio colposo e quattro assoluzioni

Lucca, 21 luglio 2023 – Un condannato per omicidio colposo a un anno e due mesi, due rinviati a giudizio, due assolti e non luogo a procedere per altri due. È quanto ha deciso il gup di Lucca per la morte sul lavoro di Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini, 54 e 61 anni, deceduti l'1 settembre 2017 a Lucca: le vittime, operai della Cooperativa agricola Morelli, stavano installando le luci per la Luminara di Santa Croce quando precipitarono al suolo, da un'altezza di 10 metri, a causa del cedimento del braccio meccanico del carrello elevatore sul quale stavano lavorando. Concorso in duplice omicidio colposo il reato ipotizzato nei confronti dei 7 imputati coinvolti.

Ad essere condannato con rito abbreviato oggi è stato Marco Milesi, presidente del cda dell'azienda costruttrice del mezzo su cui si trovavano i due operai, la Oil & Steel, dal 2004 al 2007, periodo in cui sarebbe stato fabbricato il mezzo. Assolti invece, come richiesto dal pm, altri due imputati che avevano chiesto il rito abbreviato, Silvano Nannetti e Sergio Rossi, responsabili della ditta Art e Campenter che fornì il braccio meccanico alla Oil & Steel e si occupò di eseguire le saldature. Degli altri quattro imputati per cui si è proseguito con l'udienza preliminare sono stati rinviati a giudizio Fosco Celi e Paolo Balugani, rispettivamente presidente del cda della Oil & Steel dal 2007 al 2009 e ad. Non luogo a procedere, invece, per Giuliano Bicchi e Francesco Corrado, all'epoca dei fatti rispettivamente direttore generale e membro del cda dell'Istituto di certificazione europea spa, organismo che si occupa di ispezionare e certificare i mezzi elevatori. Per la procura l'incidente, in base a quanto ritenuto dai suoi consulenti, fu causato da una saldatura sul braccio meccanico mal eseguita.