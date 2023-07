Tragedia Luminara, c’è la sentenza. Un condannato e due a processo

Lucca, 22 luglio 2023 – Dopo sei anni arrivano le prime sentenze per la morte dei due operai della Cooperativa Agricola Morelli, Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini, rispettivamente di 54 e 61 anni, deceduti l’1 settembre 2017 in seguito al collasso del braccio meccanico di un carrello elevatore precipitato al suolo da 10 metri, in via Veneto, al lato di palazzo Pretorio, mentre stavano installando i lumini per Santa Croce.

Ieri, di fronte al gup Antonia Aracri, è stato condannato a 1 anno e 2 mesi, con rito abbreviato, Marco Milesi, in qualità di presidente del cda della "Oil &Steel", l’azienda costruttrice del mezzo su cui si trovavano i due operai, dal 2004 al 2007, al momento della fabbricazione della piattaforma su cui lavoravano i due operai. Insieme a lui avevano chiesto il rito abbreviato anche Silvano Nannetti e Sergio Rossi, responsabili della ditta "Art e Campenter" che fornì il braccio meccanico alla Oil & Steel ed eseguì le saldature. Per entrambi è arrivata l’assoluzione, come tra l’altro richiesto dal pubblico ministero titolare delle indagini Elena Leone, che ha evidentemente ritenuto non avessero alcuna responsabilità.

Decisioni diverse anche per gli altri quattro imputati che hanno proseguito in udienza gup ordinaria. Rinviati a giudizio Fosco Celi e Paolo Balugani, rispettivamente presidente del cda della "Oil & Steel" dal 2007 al 2009 (quindi successore di Milesi) e amministratore delegato, nonché responsabile della verifica della conformità dei progetti delle piattaforme e prevenzione infortuni.

Non luogo a procedere, invece, per Giuliano Bicchi e Francesco Corrado, che all’epoca dei fatti erano rispettivamente direttore generale e membro del Cda dell’Istituto di Certificazione Europea Spa, organismo che si occupa di ispezionare e certificare i mezzi elevatori , ai quali il pm aveva contestato di non aver verificato la presenza dei requisiti essenziali di sicurezza.

Quasi 6 anni, dicevamo, da quel giorno drammatico che scosse l’intera città e che ancora oggi suscita grande commozione e momenti di raccoglimento. Passato agli onori della cronaca come la “tragedia della Luminara“, per etichettare in realtà l’ennesima morte sul lavoro.

Sei anni impegnativi durante i quali i familiari delle vittime, una volta risarciti, sono usciti di scena, mentre il processo, che ha visto i sette imputati accusati di concorso in duplice omicidio colposo, è stato combattuto a colpi di perizie. La partita è stata giocata sul filo delle consulenze tecniche, sciorinate durante le tante udienze, che mettevano al centro della discussione la fragilità del braccio determinata da una saldatura.

L’ipotesi dell’accusa è sempre stata quella secondo cui la saldatura in questione non solo era stata fatta male, ma non doveva neppure esserci: il calore avrebbe provocato infatti un rimpicciolimento dello spessore della lamiera. Di fronte alle due perizie contrapposte (quella dell’accusa e quella della difesa) il gup, nell’intento di fare chiarezza, nel corso del processo ha nominato personalmente un collegio peritale. A gennaio scorso, quando furono ascoltati proprio i consulenti del giudice, emersero conclusioni diverse rispetto a quelle dei consulenti del pm, e quindi in parte allineate con quelle della difesa. Eppure la sentenza, oggi, darebbe in parte ragione all’accusa. Per conoscere i dettagli, però, bisognerà attendere le motivazioni del giudice.

Teresa Scarcella