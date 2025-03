"Tragedia immane, ci stringiamo ai familiari"

CAPANNORIUna tragedia che ha toccato l’intera comunità capannorese. Il sindaco, Giordano Del Chiaro, ha espresso il cordoglio a livello personale e dell’amministrazione civica: "Una tragedia immane, ha perso la vita un ragazzo di 17 anni in un incidente stradale. Non ci sono parole per esprimere il dolore di fronte ad accadimenti del genere. Come persona e come sindaco, quindi a nome di tutta la comunità capannorese, ci stringiamo forte intorno alla famiglia, ai parenti agli amici e alle amiche di Rosario". La giovane età del ragazzo ha lasciato nello sconforto coloro che lo conoscevano ma induce anche a riflettere quelli che invece non avevano rapporti di amicizia diretti. Perché quando muore un 17enne, in ogni caso c’è qualcosa che è troppo difficile da accettare. Bruno Zappia, consigliere comunale, pure lui originario della Calabria e che conosceva non Rosario ma alcuni dei suoi parenti: "Persone squisite, splendide, grandi lavoratori, si erano inseriti benissimo nel tessuto sociale capannorese – spiega il consigliere comunale Zappia – possiamo solo immaginare lo strazio che stanno provando. Non è facile partire dal proprio paese, arrivare in una realtà completamente diversa, sia pure accogliente come Capannori, ambientarsi e farsi largo nella vita. Credetemi. Ma loro ce l’avevano fatta e adesso che magari potevano respirare un attimo, gli arriva questa bòtta tremenda dal destino. Non ci sono parole per esprimere il dolore che stiamo provando in questi momenti così difficili". Ma.Ste.